Казань вышла в финал конкурса на выбор столицы «Тотального диктанта — 2019»

Казань вошла в число пяти городов, которые будут претендовать на звание столицы «Тотального диктанта» в 2019 году.

По итогам отбора в финал, помимо столицы Татарстана, прошли Ставрополь, Пенза, Ростов-на-Дону и Таллин.



Руководитель проекта Ольга Ребковец рассказала, что в феврале в Новосибирске пройдет конференция «Тотального диктанта», на которой представители финалистов будут доказывать экспертному жюри, почему именно их город должен стать столицей «Тотального диктанта», передает ТАСС.



На право стать столицей «Тотального диктанта» претендовали 14 городов. Не попали в окончательный список Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Москва, Омск, Пермь, Саратов и Уфа.



Напомним, что в 2018 году автором текста «Тотального диктанта» стала писатель Гузель Яхина. В Татарстане 4% участников написали его на отлично.