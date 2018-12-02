Следком проверит сообщения о попытке изнасилования пермской зоозащитницы
В Перми следователи проверят информацию о попытке таксиста изнасиловать зоозащитницу Галю Море. Уголовное дело не возбуждено.
«Проверку по данному факту продолжит краевой Следком», — цитирует Business Class представителя пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.
Зоозащитница рассказала о произошедшем на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, 23 ноября ее домогался водитель такси. Девушка утверждает, что она смогла написать о нападении знакомой, которая позвонила в службу поддержки такси.
Когда в службе поддержки узнали о жалобе, они связались с водителем. Тот вышел из машины, чтобы поговорить по телефону. Галя Море воспользовалась ситуацией и убежала. Сейчас компания утверждает, что уже уволила нападавшего. Девушка отметила, что к ней приставал 55-летний мужчина восточной внешности.Происшествия
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