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В Казани Следком провел обыск в общежитии у директора частной клиники

09:30, 04.12.2018
В Казани Следком провел обыск в общежитии у директора частной клиники
Фото: vk.com

В рамках расследования дела о смерти пациентов частного медцентра «Идеалия» в Казани проведены обыски не только в самом центре, но и в одном из общежитий на улице Садыковой. Там, по данным следствия, проживает директор и учредитель ООО «Идеалия» Лира Улеева.

Напомним, дело об оказании в центре небезопасных услуг по коррекции веса, повлекших смерть человека, расследуется с сентября. Оно возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Теперь же следователи возбудили еще одно дело — на директора «Идеалии», заподозрив ее в мошенничестве. А еще установили связи казанской клиники с москвичом Даниилом Виннером, партнером сети продаж косметики Desheli.

Детали — в специальном репортаже «Реального времени».

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