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В Удмуртии пройдет форум татарских женщин «Ак калфак»

11:32, 02.12.2018
В Удмуртии пройдет форум татарских женщин «Ак калфак»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Межрегиональный форум общественной организации татарских женщин «Ак калфак» пройдет в Удмуртии 6-7 декабря. На нем участницы обсудят различные вопросы, в том числе и вопрос сохранения родного языка.

В программе форума запланированы поездки в Балезинский район республики, посещение соборной мечети Ижевска и мероприятия в Доме дружбы народов, передает пресс-служба последнего.

«В рамках форума состоится знакомство с опытом работы по сохранению традиций, обычаев и обрядов в образовательных учреждениях (гимназия № 6 имени Г. Тукая, детский сад №107) и музеях (Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Национальный музей имени К.Герда) Удмуртской Республики. Помимо прочего состоится посещение Ижевской соборной мечети, где состоится мастер-класс по составлению родословной на основе метрических книг деревни Кестым», — говорится в сообщении.

Общество Удмуртия
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