Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины на товары стоимостью $200 млрд в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января 2019 года.

При этом в США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с Китаем по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, в ходе переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин согласился покупать «очень значительный» объем сельскохозяйственных и других товаров из США для сокращения торгового дисбаланса.

Встреча лидеров США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине продолжалась два с половиной часа.

Напомним, что в конце сентября США ввели 10% пошлины на товары из Китая в объеме $200 млрд.