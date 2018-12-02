Жительница Татарстана победила в международном конкурсе красоты

Жительница Татарстана Алиса Тулынина выиграла в международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs Globe. Об этом сообщается на сайте конкурса в Instagram.



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Тулынина является основательницей одного из казанских салонов красоты, в 2012 году она победила на конкурсе Mrs Russia International.

Ранее сообщалось, что обладательницей титула «Мисс Земля 2018» стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Девушка изучает маркетинг и свободно владеет английским языком.

