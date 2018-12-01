Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26

В Интернете появилось видео переброски фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.



Вертолет перевозит Су-24 на тросе к посадочной площадке и сажает на нее самолет.

Как сообщает «Звезда», доставка самолета с аэродрома в Кронштадт проходила по специальному маршруту, вертолет Ми-26 преодолел 60 км. Цель полета — подбор оптимальной скорости для транспортировки нестандартных грузов, таких как военные самолеты.

Ранее «Роскосмос» опубликовал видео с концептом российского сверхскоростного вертолета.