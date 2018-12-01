Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26
В Интернете появилось видео переброски фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.
Вертолет перевозит Су-24 на тросе к посадочной площадке и сажает на нее самолет.
Как сообщает «Звезда», доставка самолета с аэродрома в Кронштадт проходила по специальному маршруту, вертолет Ми-26 преодолел 60 км. Цель полета — подбор оптимальной скорости для транспортировки нестандартных грузов, таких как военные самолеты.
Ранее «Роскосмос» опубликовал видео с концептом российского сверхскоростного вертолета.ПромышленностьОПК
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