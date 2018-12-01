«Роскосмос» опубликовал видео с концептом российского сверхскоростного вертолета

Модель перспективного российского сверхскоростного вертолета показали в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать».



На 27-ой минуте видео, опубликованном на YouTube-канале «Телестудия Роскосмоса», можно рассмотреть 3D-модель разрабатываемого вертолета.

Концепт боевой машины имеет традиционную для машин «Камова» соосную систему расположения несущих винтов, а также крылья.

В фильме также говорится, что скорость нового вертолета составит более 400 километров в час. Других подробностей не приводится.



Ранее сообщалось, что российский вертолет, созданный на базе Ми-24, в ходе испытаний достиг скорости более 400 километров в час. Серийное производство таких боевых машин может начаться в рамках новой госпрограммы вооружений 2018—2025 года.