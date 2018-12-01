Владимир Ткачев: «Эмоции — не заповеди, следовать им нужно не всегда»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачевпосле победы над «Локомотивом» (5:3) рассказал о том, как нужно выходить из ситуаций, когда не можешь долго забить.

— Сегодня на предматчевой раскатке вы обещали бороться и забить. В итоге получилось и то, и другое. Какие впечатления от игры?

— Да ничего. Нормально все. Выиграли — это самое главное.

— У вас долго не получалось забить. Думали об этом?

— Мне кажется, если что-то поднимает тебе настроение, это не значит, что это хорошо. Если что-то тебе его портит, не значит, что это плохо. Эмоции — не заповеди, следовать им нужно не всегда. Наоборот, лучше почаще сомневаться.

— Вчера у вас прошла фотосессия с котятами. Может, это помогло как-то перезагрузиться?

— Вообще, хотелось бы подытожить — у нас прошел месяц благотворительности. Здорово, когда организуются такие мероприятия, делаются такие добрые дела. Клуб нам всем помог. Мне все очень понравилось, — приводит слова Ткачева корреспондент «Реального времени».



Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 декабря на своем льду против череповецкой «Северстали». Начало игры в 19.00 мск.

