Советник Путина и Гафуров открыли памятник Льву Толстому в КФУ

Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры, праправнук писателя Льва Толстого – Владимир Толстой – и ректор КФУ Ильшат Гафуров открыли памятник Льву Николаевичу в ректорском садике Казанского университета.



«Мы открываем бюст не для Толстого — ему не надо ничего доказывать. Мы делаем это для молодых людей… Сегодня будет открываться бюст Льва Николаевича Толстого — это очень важный символический знак того, что люди, которые творили здесь, являются гордостью вуза. Они по-прежнему важны и не забыты», — приводит слова Толстого пресс-служба КФУ.

Владимир Толстой отметил особую роль Казани и Казанского университета в жизни и творчестве писателя. Именно здесь были написаны первые философские статьи и сделаны наброски ранних художественных произведений Льва Толстого.

Автором идеи памятника стал скульптор Салават Щербаков, а реализуется все в рамках проекта «Аллея Российской славы» под руководством Михаила Сердюкова.

Ранее Владимир Толстой встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, В рамках беседы обсуждались вопросы сохранения наследия Льва Толстого.