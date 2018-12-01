Минниханов обсудил сохранение наследия Льва Толстого с праправнуком писателя
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с советником Президента РФ по вопросам культуры, праправнуком писателя Льва Толстого Владимиром Толстым.
В рамках беседы обсуждались вопросы сохранения наследия Льва Тольстого, сообщает пресс-служба президента РТ.
Напомним, что в 2015 году в Казани появился музей писателя. 2018 год в республике был объявлен Годом Льва Толстого.ОбществоКультура Татарстан
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