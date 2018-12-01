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Минниханов обсудил сохранение наследия Льва Толстого с праправнуком писателя

12:31, 01.12.2018
Минниханов обсудил сохранение наследия Льва Толстого с праправнуком писателя
Фото: tatarstan.ru

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с советником Президента РФ по вопросам культуры, праправнуком писателя Льва Толстого Владимиром Толстым.

В рамках беседы обсуждались вопросы сохранения наследия Льва Тольстого, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в 2015 году в Казани появился музей писателя. 2018 год в республике был объявлен Годом Льва Толстого.

ОбществоКультура Татарстан
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