Минниханов поручил контролировать состояние здоровья отравившихся казанских школьников

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил контролировать состояние здоровья троих учеников казанской школы №60, накануне отравившихся крысиным ядом.

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ Минниханов поручил Управлению Роспотребнадзора по РТ, Министерству образования и науки РТ выяснить обстоятельства отравления школьников. Он отметил, что ученикам должна быть оказана вся необходимая помощь.

Представитель Минздрава РТ сообщил, что дети находятся в ДРКБ в среднетяжелом состоянии, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья детей находится под контролем, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов заявил, что необходимо принять жесткие меры для соблюдения всех норм и правил при обработке помещений от грызунов, особенно тех мест, где находятся дети.

Ранее сообщалось, что девочка и два мальчика отравились крысиным ядом в одной из казанских школ. Управление Роспотребнадзора по РТ установило, что при обработке были помещений от грызунов были допущены нарушения. Прокуратура Авиастроительного района Казани начала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.