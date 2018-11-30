Брилев ответил Познеру на совет сдать российское или британское гражданство

Телеведущий Сергей Брилев ответил на предложение журналиста Владимира Познера определиться и сдать российское или британское гражданство.

«Обладатель гражданств США, Франции и России Владимир Познер публично предложил мне сдать британский паспорт, отказавшись при этом сдавать свои.

Занятно», — написал он в Facebook

По словам ведущего, он получил гражданство Британии еще в конце 90-х, работая собкором «Вестей» в Лондоне. В 2001-м Брилев стал ведущим «Вестей» в Москве, но все равно его многое продолжало связывать с Британией.

«И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь», — заключил телеведущий.

Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что Брилев и его супруга Ирина являются подданными Великобритании. В расследовании также говорится, что у Ирины имеется квартира в Лондоне, купленная в 2016 году за 700 тыс. фунтов стерлингов.

Брилев подтвердил, что имеет гражданство Великобритании, а также недвижимость в Лондоне. При этом он сообщил, что у его супруги Ирины нет британского гражданства.