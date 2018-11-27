Брилев подтвердил, что у него есть гражданство Великобритании

Телеведущий Сергей Брилев подтвердил, что имеет гражданство Великобритании, а также недвижимость в Лондоне.

«Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», — написал он в Facebook.

Брилев отметил, что сотрудник ФГУП, кем он является, это не госслужащий, поэтому «никаких законов я не нарушил». Он также подтвердил, что у его супруги Ирины нет британского гражданства.

«Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам!» — подчеркнул телеведущий.



Кроме того, Брилев назвал «уткой» информацию о том, что он с женой заплатил стрингеру «Дождя» за то, чтобы она не отправляла в редакцию видео, снятое в его доме.

Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что Брилев и его супруга Ирина являются подданными Великобритании. В расследовании также говорится, что у Ирины имеется квартира в Лондоне, купленная в 2016 году за 700 тыс. фунтов стерлингов. Сама Брилева эту информацию отрицает.