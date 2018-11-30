Французский суд арестовал квартиру Кехмана на Лазурном берегу

Суд французского города Граса арестовал каннские апартаменты худрука Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета, в прошлом бизнесмена Владимира Кехмана.

Отмечается, что решение принято по иску Банка Москвы, которому Кехман, будучи во главе компании JFC, задолжал более 11 млрд рублей. Речь идет о квартире площадью 190 кв. м. В апартаментах есть кухня, гостиная, три спальни, три ванные, четыре винных погреба.

Сам Кехман на звонки «Политики сегодня» не ответил. Финансовый управляющий театрального деятеля Михаил Бологов сообщил, что ему ничего не известно о каннских апартаментах Кехмана.

«Насколько я знаю из СМИ, она (квартира) не на нем лично была, а на родственнице или бывшей родственнице. Трудно было ее в рамках процедуры обнаружить», — отметил Бологов.

Напомним, что в апреле Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Банка Москвы» о взыскании $140 млн с признанного банкротом Владимира Кехмана.