Лондон обязал Кехмана вернуть ВТБ долги на $140 млн

Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Банка Москвы» (входит в группу ВТБ) о взыскании $140 млн с известного театрального деятеля, в прошлом бизнесмена Владимира Кехмана.



Удовлетворяя исковые требования банка, суд признал, что Владимир Кехман является «недобросовестным, нечестным и неудовлетворительным свидетелем», который, давая показания, «выдумал многие факты», передает «Коммерсант»

В своем иске «Банк Москвы» указал, что, получая кредиты, сотрудники JFC по указаниям Владимира Кехмана фальсифицировали финансовую отчетность, указывая в ней в том числе фиктивные поставки фруктов. Ответчик также скрыл информацию о том, что половина акций входящего в структуру JFC предприятия уже находилась в залоге у Сбербанка. При этом в преддверии банкротства JFC Кехман вывел из группы компаний активы на $18 млн.

Лондонский суд признал полностью все факты.

Напомним, имущество признанного банкротом основателя группы JFC и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана было распродано на торгах.