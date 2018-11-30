«Мордовия» на Кубке ФНЛ сыграет с ереванским «Пюником»

ФК «Мордовия» примет участие в традиционном Кубке ФНЛ.

Турнир снова пройдет в кипрском городе Пафос, и в нем примут участие иностранные команды. Наряду с бронзовым призером Кубка ФНЛ 2018 «Ригой», это ереванский «Пюник», возглавляемый известным российским специалистом Андреем Талалаевым, а также девятикратный чемпион Эстонии таллинская «Левадия».

Кубок ФНЛ 2019 пройдет по привычной формуле. На первом этапе команды будут распределены по четырем группам, в которых сыграют по круговой системе. Победители групп составят пары полуфиналистов, вторые, третьи и четвертые места проведут стыковые матчи, а затем распределят места с 5-го по 16-е.

«Мордовия» начнет турнир в квартете с «Пюником», волгоградским «Ротором» и «Лучом» из Владивостока.

