Минниханов на форуме «Деловые партнеры Татарстана»: нужно искать новые методы поддержки родного языка

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в XIII форуме «Деловые партнеры Татарстана» в Набережных Челнах, в ходе которого отметил необходимость искать новые методы и формы поддержки родного языка.

В рамках форума участники обсудили тему создания и разработки «Стратегии развития татарского народа». Президент Татарстана выступил на татарском языке. Минниханов отметил, что все, кому дорог родной язык, культура и традиции родного народа, могут объединить усилия для взаимодействия с соотечественниками, передает пресс-служба президента РТ.

В рамках форума свои предложения об организации партнерства высказали участники форума из Астраханской области, Тюмени, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Республики Башкортостан, Казахстана.

Бизнес-форум проводится с целью укрепления межрегиональных торгово-экономических и культурных связей. Организатором выступают Всемирный конгресс татар (ВКТ), а также правление Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям.



Ранее президент Татарстана в ходе своей поездки в Лондон пообщался с представителями татарской общины и призвал их активнее взаимодействовать через соцсети.