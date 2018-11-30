Уфимский «Толпар» не справился с «Авто» во второй очной встрече

Уфимский «Толпар» провел свой второй выездной матч против екатеринбургского «Авто» в рамках чемпионата МХЛ сезона 2018/19.

После уверенной и «сухой» победы над уральцами в первой игре (3:0) теперь сильнее оказались «автомобилисты» — 6:2.

Тимур Ахияров уже на 4-й минуте вывел уфимцев вперед, реализовав большинство. Однако еще до перерыва уральцы отыгрались благодаря шайбе Александра Дербенева.

Далее до 57-й минуты забивали только хозяева — дубль Ильи Захарова и шайбы Андрея Ревацкого, Захара Богатырева и Константина Суслова довели счет до разгромного — 6:1. Николай Сытый смог лишь сократить отставание.

