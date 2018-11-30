Хоккеистки уфимской «Агидели» внесли свой вклад в победу над «Баффало Бьютс»

Фото: ФХР

Женская хоккейная национальная сборная России провела свой первый матч против клуба женской НХЛ «Баффало Бьютс».

Подопечные Алексея Чистякова после первого периода уступали соперницам 0:2, но потом проявили характер и сумели склонить чашу весов в свою пользу.

Весомый вклад в итоговую победу российской сборной внесли хоккеистки уфимской «Агидели». На счету Марии Баталовой гол и две результативные передачи, у Ольги Сосиной 2 (1+1) набранных очка, а Анна Шибанова отметилась голевым пасом. Голкипер Анна Пругова эту встречу пропустила.

Второй матч товарищеской серии пройдет 2 декабря.

