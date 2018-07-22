Бутина встречалась с представителями ФРС и Минфина США — США

Российская гражданка Мария Бутина, подозреваемая в шпионаже в пользу РФ, в 2015 в Вашингтоне году встречалась с бывшими вице-председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишером и заместителем министра финансов Натаном Шитсом.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters и их источники, Бутина присутствовала на встрече вышеупомянутых лиц с зампредом Центробанка РФ Александром Торшиным в качестве переводчика последнего.

Напомним, россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что Бутина была незарегистрированным иноагентом.

19 июля суд оставил ее под стражей до следующего заседания. Оно состоится 24 июля. В СПЧ заявили, что задержание Бутиной в США является нарушением прав человека.