Судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов выступил за легализацию однополых «партнерских отношений» в РФ

Судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов высказался за легализацию однополых «партнерских отношений» в России.

Свое мнение он выразил после того, как 27 ноября ЕСПЧ признал незаконными запреты российских властей на проведение гей-парадов в стране. По его словам, нетрадиционные отношения должны уважаться и защищаться государством.

«Я имею в виду право создавать семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной. Юридическое признание таких партнерских отношений может стать отправной точкой для защиты всех других потребностей, обычно возникающих между членами семьи», — цитирует Дедова «Коммерсант».

Член комитета по делам семьи Госдумы Оксана Пушкина считает, что инициативу Дедова в России трудно реализовать.



«Русская семейная традиция — это союз мужчины и женщины, религиозность, высокий престиж семейного образа жизни, обязательность вступления в брак, строгая семейная иерархия и так далее», — отметила Пушкина.

Напомним, что в сентябре власти Жигулевска в Самарской области повторно отказали в проведении гей-парада. Мэр города Владимир Классен пояснил, что проведение такого мероприятия подпадает под законодательный запрет гей-пропаганды.