Власти Жигулевска повторно отказали ЛГБТ-активистам в проведении гей-парада

Власти Жигулевска в Самарской области повторно отказали в проведении гей-парада. Об этом сообщил российский правозащитник и ЛГБТ-активист Николай Алексеев на своей странице в соцсети.

В официальном письме мэр города Владимир Классен пояснил, что проведение подобного массового мероприятия подпадает под законодательный запрет гей-пропаганды, так как «привлечет внимание не только участников мероприятия, но и внимание неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних».

Ранее суд обязал местные власти повторно рассмотреть уведомление о проведении гей-парада в Жигулевске. Согласно материалам суда, администрация предложила заявителям «устранить несоответствия указанных в уведомлении целей проведения публичного мероприятия» требованиям ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Это решение ЛГБТ-активисты обжаловали в суде.

Напомним, в августе глава администрации Новоульяновска Светлана Косаринова опровергла информацию о проведении гей-парада в поселке Яблоневый Ульяновской области.



