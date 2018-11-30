Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня ниже 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,1—66,6 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, вчерашнее решение президента США Дональда Трампа об отмене встречи российским лидером Владимиром Путиным могло сильно ослабить рубль. Но на вечерней сессии он перенес удар, оставаясь в диапазоне 66—66,3. Отмечается, что причиной является смягчение денежно-кредитной политики США и разрешение торгового конфликта между США и Китаем.

Отмечается, что «минутки» ФРС продемонстрировали продолжающееся смягчение формулировок относительно политики повышения ставки, это отразится на укреплении валют EM и росте цен на долговом рынке.

Накануне эксперт спрогнозировал курс доллара к рублю на уровне 67,1—67,85 за 1$.