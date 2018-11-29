Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 67,1—67,85 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, рынки находятся в ожидании саммита стран G-20. Инвесторы ждут встреч президента США с китайским главой Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, сегодня будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Согласно Блумберг, вероятность повышения ставки на ближайшем заседании 19 декабря до 2,25—2,5% составляет 77%.

Накануне эксперт спрогнозировал курс доллара на уровне 66,75—67,35 за 1$.