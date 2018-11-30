Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» вывела на расчетную орбиту три военных космических аппарата, запущенных в интересах Минобороны.



«После принятия на управление космическим аппаратам присвоены порядковые номера «Космос-2530», «Космос-2531», «Космос-2532», — сообщает «РИА Новости».

Ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк в 5.27 утра мск. Спустя 6 минут от нее отделился разгонный блок «Бриз-КМ» с тремя спутниками. Затем аппараты были выведены на целевую орбиту, а разгонный блок уведен на высоту 1,5 тыс. км. С аппаратами установлена телеметрическая связь, бортовые системы работают исправно.

Ранее с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Протон-М» с военным космическим аппаратом. До этого стартовала ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-08».