Среди россиян выросло число сторонников передачи Курил Японии

Российские граждане стали лучше относиться к Японии. Одновременно возросло число тех, кто потенциально поддержал бы передачу Токио части Курильских островов.



Более половины россиян относятся к Японии позитивно (10% — «очень хорошо», 51% — «в основном хорошо»). В 2017 году эти показатели составляли 6% и 42% соответственно, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра». Плохо относятся к Японии менее четверти россиян (13% — «в основном плохо», 7% — «очень плохо»). Еще 19% затруднились ответить.

По данным опроса, 17% россиян скорее поддержали бы передачу островов Японии, 74% — скорее нет, еще 9% ответить затруднились. Отмечается, что дипломатический спор вокруг острова не рассматривается населением как реальная угроза и повод к войне в отличие от ситуации с Крымом.

Ранее сообщалось, что Япония намерена ускорить ход переговоров с Россией по территориальному вопросу и прийти к заключению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Токио рассчитывает заключить с Москвой рамочное соглашение по территориальной проблеме в июне 2019 года в ходе визита Путина в Японию в рамках саммита G20.



Тем временем, в Кремле исключили автоматическую передачу островов Токио.