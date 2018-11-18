В Кремле исключили автоматическую передачу Курильских островов Японии

Фото: wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

В Кремле исключили автоматическую передачу Курильских островов Японии.

«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. И так быть не может», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «России 1».

По его словам, принятие советско-японской декларации 1956 года не означает автоматической передачи Японии территорий, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Япония намерена ускорить ход переговоров с Россией по территориальному вопросу и прийти к заключению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Токио рассчитывает заключить с Москвой рамочное соглашение по территориальной проблеме в июне 2019 года в ходе визита Путина в Японию в рамках саммита G20.