Новости бизнеса

22:13 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал сыну еще 2,5% акций компании

21:54, 29.11.2018
Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал сыну еще 2,5% акций компании
Фото: government.ru

Основной владелец и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков передал своему сыну, зампреду совета дерикторо Феликсу Евтушенкову 2,5% акций компании.

Как сообщается на сайте АФК, в результате передачи акций доля Владимира Евтушенкова в уставном капитале компании составила 59,203%, а его сына — 5,1817%.

Напомним, в начале июня Евтушенков также передал сыну 2,5% акций компании.

Бизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок