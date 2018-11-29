Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал сыну еще 2,5% акций компании
Основной владелец и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков передал своему сыну, зампреду совета дерикторо Феликсу Евтушенкову 2,5% акций компании.
Как сообщается на сайте АФК, в результате передачи акций доля Владимира Евтушенкова в уставном капитале компании составила 59,203%, а его сына — 5,1817%.
Напомним, в начале июня Евтушенков также передал сыну 2,5% акций компании.Бизнес
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