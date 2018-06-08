Основной владелец АФК «Система» Евтушенков передал сыну 2,5% АФК

Председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал 2,5% уставного капитала корпорации своему сыну, зампреду совета Феликсу Евтушенкову.



Владимир Евтушенков сохранил контрольный пакет АФК — 61,7%, у его сына теперь 2,6%, говорится в сообщении АФК.

«Данный шаг является примером реализации новой концепции управления корпорацией, которая предусматривает личное участие руководителей высшего ранга в капитале компаний группы АФК «Система». При этом Владимир Евтушенков продолжит сохранять мажоритарную долю в уставном капитале АФК «Система», — передает ТАСС со ссылкой на официального представителя АФК Сергея Копытова.

Отмечается, что президент АФК «Система» Андрей Дубовсков также приобрел пакет акций корпорации в размере 0,0102% уставного капитала, доведя свою долю до 0,0242%.

Ранее Евтушенков заявил, что АФК «Система» не исключает возможности продажи контрольного пакета «Детского мира».