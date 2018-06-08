Основной владелец АФК «Система» Евтушенков передал сыну 2,5% АФК
Председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал 2,5% уставного капитала корпорации своему сыну, зампреду совета Феликсу Евтушенкову.
Владимир Евтушенков сохранил контрольный пакет АФК — 61,7%, у его сына теперь 2,6%, говорится в сообщении АФК.
«Данный шаг является примером реализации новой концепции управления корпорацией, которая предусматривает личное участие руководителей высшего ранга в капитале компаний группы АФК «Система». При этом Владимир Евтушенков продолжит сохранять мажоритарную долю в уставном капитале АФК «Система», — передает ТАСС со ссылкой на официального представителя АФК Сергея Копытова.
Отмечается, что президент АФК «Система» Андрей Дубовсков также приобрел пакет акций корпорации в размере 0,0102% уставного капитала, доведя свою долю до 0,0242%.
Ранее Евтушенков заявил, что АФК «Система» не исключает возможности продажи контрольного пакета «Детского мира».БизнесРозничная торговля
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