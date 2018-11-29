В материалах дела «Седьмой студии» обнаружились отличия от версии ФСБ

В ходе оглашения материалов дела «Седьмой студии» в Мещанском суде Москвы обнаружились отличия от версии ФСБ.

Федеральная служба безопасности изначально не видела среди фигурантов дела бывшего генпродюсера организации и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Кроме того, в действиях экс-руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софьи Апфельбаум не были усмотрены признаки мошенничества, передает «Интерфакс».

Фигурантам дела «Седьмой студии» инкриминируется хищение 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова «Платформа». Среди подсудимых — Серебренников, Апфельбаум, Малобродский, а также бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.

Фигуранты дела считают, что на некоторых документах стоят поддельные подписи.