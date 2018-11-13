Фигуранты дела «Седьмой студии» заявили о поддельных подписях на документах

Фигуранты дела о хищениях на проекте современного искусства «Платформа» заявили о поддельных подписях на некоторых документах.



«Я этот договор никогда не заключал, это поддельная подпись. Подпись однозначно не моя, она даже не имитирует мою подпись», — приводит «РИА Новости» слова экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Малобродский добавил, что заметил поддельную подпись еще на стадии следствия, но руководитель следственной группы отказался назначать почерковедческую экспертизу.

«Он сказал, что этот договор не так важен. Но сейчас мы видим его аккуратно прошитым в томе дела», — отметил подсудимый.

Режиссер Кирилл Серебренников также заявлял, что в его зарплатной ведомости стоит не его подпись. Он отметил, что получал на проекте «Платформа» 100 тысяч рублей в месяц, а в ведомости указана значительно меньшая сумма.

Ранее Серебренников обвинил в присвоении денег, выделенных на проект «Платформа», министра культуры Владимира Мединского.