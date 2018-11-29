В Сергаче трое пьяных мужчин устроили погром в офисе «Татар Радиосы»

Трое нетрезвых мужчин ворвались в офис «Татар Радиосы» в городе Сергач Нижегородской области и устроили погром.

Инцидент произошел вчера в 19.30. Пьяные молодые люди ворвались в офис радиостанции и вывели из строя ресивер, рассказал главный редактор радио «Татар Радиосы — Сергач» Фарит Аймалетдинов.

Сотрудники радиостанции вызвали полицейских, которые задержали двух злоумышленников, третьему удалось скрыться. Отмечается, что правоохранительные органы установили имена нападавших.

Главный редактор радио «Татар Радиосы — Сергач» написал заявление в полицию, сообщает издание «Коза».

В прошлом году Борис Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Мужчина был арестован, а затем направлен на принудительное лечение.