Депутаты Заксобрания Пермского края приняли бюджет на 2019—2021 годы

Депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором чтении утвердили проект бюджета региона на 2019 год, а также на плановый период 2020—2021 годов.

Доходная часть бюджета в 2019 году составит 132,1 млрд рублей, что выше принятого в первом чтении на 16 млрд рублей. Объем расходов суммируется в 136,9 млрд рублей. Плановый дефицит — 4,7 млрд рублей. Размер дефицита составит 4,19% к объему собственных доходов краевого бюджета, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Напомним, ранее Республика Татарстан стала лидером по сумме дохода бюджета среди регионов ПФО.