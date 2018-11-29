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Депутаты Заксобрания Пермского края приняли бюджет на 2019—2021 годы

16:20, 29.11.2018
Депутаты Заксобрания Пермского края приняли бюджет на 2019—2021 годы
Фото: zsperm.ru

Депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором чтении утвердили проект бюджета региона на 2019 год, а также на плановый период 2020—2021 годов.

Доходная часть бюджета в 2019 году составит 132,1 млрд рублей, что выше принятого в первом чтении на 16 млрд рублей. Объем расходов суммируется в 136,9 млрд рублей. Плановый дефицит — 4,7 млрд рублей. Размер дефицита составит 4,19% к объему собственных доходов краевого бюджета, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Напомним, ранее Республика Татарстан стала лидером по сумме дохода бюджета среди регионов ПФО.

ЭкономикаБюджет
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