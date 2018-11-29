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Нарышкин предложил поддержать творчество российских рэперов грантами

14:33, 29.11.2018
Нарышкин предложил поддержать творчество российских рэперов грантами
Фото: kremlin.ru

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил оказать российским рэперам грантовую поддержку.

«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, министерству культуры стоит подумать о грантовой поддержке такой современной формы поэтического и музыкального творчества», — сказал Нарышкин на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения в России.

Члены оргкомитета поддержали инициативу председателя Российского исторического общества.

По словам Нарышкина, от имени оргкомитета будет направлено соответствующее обращение в правительство РФ, передает «РИА Новости».

Ранее общественный резонанс вызвал арест рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски, по обвинению в мелком хулиганстве. Спустя несколько дней суд Краснодара отменил арест. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что это произошло после вмешательства чиновников из администрации президента.

ОбществоКультура
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