За «Уфу» в матче против «Анжи» можно будет поболеть с двумя президентами

В субботу, 1 декабря, ФК «Уфа» в матче 16-го тура РПЛ в Махачкале встретится с ФК «Анжи», начало матча в 21.00 по уфимскому времени.

Футбольный клуб пригласил болельщиков поболеть за «горожан» вместе с двумя президентами в одном из спортбаров Уфы.



«Поддержать нашу команду вы сможете с представителями ФК «Уфа» в неформальной обстановке. Поболеть за «Уфу» придут:

президент ФК «Уфа» Магадеев Марат Шарифович;

первый президент ФК «Уфа» Мурзагулов Ростислав Рафкатович;

экс-главный тренер ФК «Уфа» Томаров Сергей Александрович», — говорится в сообщении.



Прокомментируют матч для гостей заведения спортивные журналисты — Дмитрий Каретко и Эмиль Зиянгиров.