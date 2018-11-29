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Дэвид Немировски: «Было видно, что игроки чуть-чуть «подсели»

10:31, 29.11.2018
Дэвид Немировски: «Было видно, что игроки чуть-чуть «подсели»
Фото: www.hctorpedo.ru

Нижегородское «Торпедо» уступило «Ак Барсу» в Казани со счетом 1:5 в рамках чемпионата КХЛ 11 сезона.

Нижегородцы до финальной сирены смогли ответить лишь шайбой «престижа» в исполнении Дамира Жафярова.

Главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски так прокомментировал итог встречи:

– Поздравляю соперника с победой, они заслужили победу, сразу были готовы к матчу, показывали очень хороший хоккей. У нас это четвертая игра на выезде, и было видно, что игроки чуть-чуть «подсели». Но не хочу много говорить про этот матч, нам нужно скорее забыть его и готовиться к следующей домашней игре, — сказал наставник.

СпортХоккей Татарстан
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