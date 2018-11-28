«Ак Барс» разгромил «Торпедо» со счетом 5:1
Казанский «Ак Барс» разгромил «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 5:1. По две шайбы забросили игроки казанского клуба Джастин Азеведо и Артем Лукоянов, еще одну — Роб Клинкхаммер. Соперник ответил голом Дамира Жафьярова.
На данный момент «Ак Барс» занимает 3-е место в Восточной конференции.
Ранее «Ак Барс» победил «Нефтехимик» со счетом 3:1. 30 ноября казанцы сыграют против ярославского «Локомотива».СпортФутбол Татарстан
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