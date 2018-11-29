Парламент Сахалина попросил Путина поскорее назначить врио главы региона

Сахалинская дума планирует направить обращение к президенту России Владимиру Путину с предложением скорейшего назначения временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области.



«Без врио мы ничего не можем сделать, мы оказались в юридическом вакууме», — цитирует «Интерфакс» депутата Ирину Никитину.

Отмечается, что 12 декабря истекает срок внесения в облдуму проекта регионального бюджета на 2019 год — в противном случае, в текущем году принят он не будет.

На заседании облдумы было озвучено предложение внести в устав региональной власти поправку, касающиеся права подписи, которая исключит «остановку жизни региона, если с губернатором что-то случится».



Депутаты также рассказали о шквале звонков от жителей региона, обеспокоенных слухами о возможном присоединении Сахалинской области к Приморскому краю.



Напомним, Сахалинская область живет без губернатора с 26 сентября. Тогда глава региона Олег Кожемяко был назначен врио губернатора Приморского края.