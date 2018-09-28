Трутнев представил врио губернатора Приморья Кожемяко

Вице-премьер, полпред президента в ДФО России Юрий Трутнев в пятницу представил властям и депутатам врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.



«Работы много. Я уверен в том, что Олег Николаевич с этой работой справится. Будем помогать, будем работать вместе с ним», — цитирует Трутнева ТАСС.

Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре.

На днях президент России Владимир Путин принял отставку врио главы Приморья Андрея Тарасенко и назначил на этот пост Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалинскую область. Кожемяко намерен участвовать в новых выборах главы Приморья как самовыдвиженец.

