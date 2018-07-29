СМИ сообщили о подготовке к строительству российских атомных эсминцев «Лидер»

В России началась подготовка к строительству атомных эсминцев «Лидер».

«Принципиальное решение о том, что в интересах ВМФ России будут построены данные корабли, действительно принято. Уже готовятся площадки для строительства» — рассказал собеседник «Интерфакса».

По словам источника, предварительно утвержден список вооружения, которое будет нести корабль.

Заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук накануне сообщил, что закладка эсминца произойдет не ранее 2022 года.



Корабль будет иметь 8 универсальных пусковых установок, каждая из которых рассчитана на 8 крылатых ракет «Калибр», «Оникс», в перспективе — «Циркон».

Напомним, что в конце 2016 года были решены вопросы, связанные с утверждением технического проекта атомных эсминцев «Лидер.