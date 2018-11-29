Башкирия и Татарстан вошли в топ-10 регионов РФ по объему рынка поддержанных автомобилей

Башкирия и Татарстан заняли седьмое и десятое место соответственно в рейтинге регионов России по объему рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам января — октября 2018 года. В этих регионах за указанный период продали 127,6 тыс. и 112,2 тыс. машин.

В топ-5 вошли Московская область (262,6 тыс.), Москва (237,5 тыс.), Краснодарский край (219,2 тыс.), Санкт-Петербург (158,8 тыс.) и Свердловская область (138,6 тыс.). Шестое место занимает Ростовская область (136,7 тыс.), восьмое — Челябинская область (115,9 тыс.), десятое — Новосибирская область (110,3 тыс.), сообщает «Автостат».

Напомним, в октябре 2018 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России составили 515,7 тыс. единиц. Всего за 10 месяцев 2018 года объем российского рынка поддержанных легковых автомобилей составил почти 4,5 млн.

