В Москве появится граффити в память о создателе «Спанч Боба»

В Москве появится граффити с героями мультфильма «Губка Боб квадратные штаны» в память о его создателе Стивене Хилленберге.

Инициатором является председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Созданием рисунка займётся Союз художников России, сообщает News.ru.

Также в январе 2019 года в Московском музее анимации состоится выставка, посвящённая Хилленбергу. Отдельный стенд будет посвящён созданию мультсериалу и жизни его создателя.

Создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивен Хилленберг скончался на этой неделе. Ему было 57 лет.