Ученые выяснили, что наскальные рисунки животных являются изображениями созвездий
Ученые выяснили, что наскальные рисунки животных эпохи палеолита и неолита являются изображениями созвездий.
К такому выводу эксперты пришли после тщательного изучения пещер в Турции, Испании, Франции и Германии, сообщается на сайте Эдинбургского университета.
Открытие показывает, что, возможно, еще 40 тыс. лет назад люди отслеживали время, используя знания о том, как меняется положение звезд.Ранее на стене индонезийской пещеры на острове Борнео ученые нашли самое древнее изображение животного — ему около 40 тыс. лет. Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым