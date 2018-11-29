Ученые выяснили, что наскальные рисунки животных являются изображениями созвездий

Ученые выяснили, что наскальные рисунки животных эпохи палеолита и неолита являются изображениями созвездий.

К такому выводу эксперты пришли после тщательного изучения пещер в Турции, Испании, Франции и Германии, сообщается на сайте Эдинбургского университета.

Открытие показывает, что, возможно, еще 40 тыс. лет назад люди отслеживали время, используя знания о том, как меняется положение звезд.