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Ученые выяснили, что наскальные рисунки животных являются изображениями созвездий

04:32, 29.11.2018
Ученые выяснили, что наскальные рисунки животных являются изображениями созвездий
Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, что наскальные рисунки животных эпохи палеолита и неолита являются изображениями созвездий.

К такому выводу эксперты пришли после тщательного изучения пещер в Турции, Испании, Франции и Германии, сообщается на сайте Эдинбургского университета.

Открытие показывает, что, возможно, еще 40 тыс. лет назад люди отслеживали время, используя знания о том, как меняется положение звезд.

Ранее на стене индонезийской пещеры на острове Борнео ученые нашли самое древнее изображение животного — ему около 40 тыс. лет. Общество
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