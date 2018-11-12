В Индонезии нашли самый древний рисунок животного

Фото: скриншот

На стене индонезийской пещеры на острове Борнео ученые нашли самое древнее изображение животного — ему около 40 тыс. лет.

Как сообщает Time, на рисунке изображен красный силуэт зверя, предположительно быка. Он значительно старше рисунков, найденных во Франции и Испании. Это отрицает предположения ученых о том, что Европа была там, где наши предки начали рисовать животных и другие фигуры.

Следующий этап исследований ученых в Индонезии будет включать раскопки, чтобы узнать больше о людях, которые сделали эту картину. Уже обнаружено несколько мест, содержащих человеческие кости, доисторические украшения и останки мелких животных.