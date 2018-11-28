Трамп может отменить встречу с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.



«Это будет определяющим… Может быть, я не стану проводить встречу…. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — приводит «РИА Новости» слова Трампа.

Президент США добавил, что ждет в ближайшее время от спецслужб полного отчета об инциденте в Керченском проливе.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.