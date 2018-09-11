В Сети появилось видео ДТП в Казани, в котором погибли мать и дочь

Фото: МВД по РТ

В Сети появилось видео ДТП в Казани сегодня днем, в результате которого на месте погибла 10-летняя школьница.

Напомним, смертельное происшествие зафиксировали сегодня около 14.00 на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Ибрагимова (рядом с домом 32б). По предварительным данным МВД Татарстана, 69-летний пенсионер за рулем автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину и 10-летнюю девочку. От полученных травм девочка скончалась на месте. Позже умерла и ее 36-летняя мать.