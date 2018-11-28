Гендиректора ООО «Альметьевск-Хлеб» пытался застрелить его предшественник

Новое покушение на бизнесмена в Татарстане. Как сообщают источники «Реального времени», 25 ноября в гендиректора ООО «Альметьевск-Хлеб» Рустама Латыпова стреляли из револьвера. Подозреваемый в покушении на убийство уже задержан.

Под подозрением предшественник Латыпова на посту гендиректора — Расим Хайрутдинов. По данным источника «Реального времени», предполагаемой жертве повезло — нападавший нажимал на курок несколько раз, но револьвер давал осечку.

Подозреваемый уже арестован.

В октябре в Казани было совершено покушение на предпринимателя Михаила Скоблионка.