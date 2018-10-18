В деле о покушении на казанского предпринимателя Скоблионка нашли пять возможных мотивов преступления

Корреспондент «Реального времени» поговорил с выписанным из больницы после взрыва в его кабинете Михаилом Скоблионком. Кто хотел убить 71-летнего предпринимателя, сейчас выясняет Следком РТ. Уголовное дело заведено по ст. 30, ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство».

Сам Скоблионок не понимает, кто мог совершить такое. По его словам, у него нет никаких врагов. Возможных мотивов рассматривается пять: конкуренты, конфликты с подчиненными, война наследников, этническая и личная неприязнь. Все версии сам предприниматель не принимает и отшучивается, что это, возможно, любовник жены.

— Если бы у меня были версии, я бы сам поймал. У меня, самое интересное, никаких врагов, ничего нет, — заявил Скоблионок.

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