Суд отложил разбирательство по иску банка «Спурт» к уфимскому ЦУМу на 430 млн рублей
Арбитражный суд Республики Татарстан отложил разбирательство по иску казанского банка «Спурт» к уфимскому ОАО «ЦУМ» и венгерской компании ООО «Проинвест».
Напомним, что обанкротившийся банк в конце сентября подал заявление и потребовал с них 430 млн рублей.
Речь идет о кредитном договоре на сумму 6,2 млн евро. В качестве залога были указаны здания ОАО «Центральный универмаг» и земельный участок общей стоимостью 265,8 млн рублей. Объекты находятся в Уфе по адресу: ул. Карла Маркса, д. 23. Поручителем по займу выступало ООО «Проинвест».
Сегодня состоялось заседание, на котором суд принял решение отложить разбирательство по иску до 20 декабря 2018 года.ЭкономикаБанки Татарстан
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